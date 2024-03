Stiri pe aceeasi tema

- Prof. dr. Dorel Sandesc și Alin Nica au recepționat noua cladire a Maternitații Bega (foto). Autoritațile județene și managerul Spitalului Județean Timișoara au finalizat luni, 11 martie, recepția noii maternitați Bega, construita langa Spitalul Județean.

- Administrația județeana a finalizat recepția cladirii noii Maternitați Bega, investiție derulata cu fonduri europene și construita de la zero. Cladirea cu 4 etaje se intinde pe o suprafața de 5.434 de metri patrați utili și va avea un total de 126 de paturi. „Sanatatea a fost o prioritate a viziunii…

- Timișoara are acum o noua maternitate, ridicata cu bani europeni, dupa ce Consiliul Județean Timiș a preluat de la asocierea de firme care s-a ocupat de construcție, cladirea de langa Spitalul Județean. Investiția a fost in valoare de peste o suta de milioane de lei, din care peste zece milioane de…

- Este singura maternitate publica din vestul Romaniei construita in ultimii 50 de ani. Lucrarile la maternitatea Spitalului Județean din Timișoara au demarat in vara anului 2021, in urma unui proiect transfrontalier Romania-Ungaria.

- Prima creșa construita in municipiul Buzau dupa anul 1989 a fost recepționata, astazi, de o comisie alcatuita din reprezentanți ai primariei. Anunțul a fost facut pe Facebook de viceprimarul Ionuț Apostu, care a precizat ca noua cladire este una moderna și bine echipata, in conformitate cu cele mai…

- Consiliul Județean Timiș a aprobat protocolul de implementare a unuia dintre proiectele caruia cei mai mulți ii prevesteau eșecul, cel prin care se va moderniza linia de cale ferata dintre Timișoara și Reșița, cu extensie Voiteni – Stamora Moravița – Frontiera. Alin Nica, șeful CJ Timiș, a fost mandatat…

- Consiliul Județean Timiș, care adminstreaza Castelul Huniade, a stabilit trei finanțari mari pentru reabilitarea celei mai vechi cladiri din Timișoara. Lucrarile pot incepe in 2024, fiind trei proiecte de peste 20 de milioane de euro.