Tâlhărit în fața magazinului, pe Calea Iuliu Maniu

Tâlhărie în fața unui magazin amplasat pe Calea Iuliu Maniu. O persoană a fost bătută cu pumnii și picioarele, fiindu-i furate un telefon mobil, un... The post Tâlhărit în fața magazinului, pe Calea Iuliu Maniu appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]