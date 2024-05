Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Navalnii, cea care continua munca lui Alexei Navalnii dupa decesul acestuia, a publicat mai multe imagini cu palatul secret al lui Vladimir Putin, in valoare de 1 miliard de euro. Cladirea impresionanta a fost construita pe pe malul Marii Negre, la Gelendjik. Investigația a precizat ca acest…

- Fundația fondata de dizidentul rus Alexei Navalni a publicat imagini surprinse cu o camera ascunsa din palatul lui Vladimir Putin. Fotografiile și clipul video arata luxul pregatit pentru președintele rus.

- Volodimir Zelenski a fost pus de Moscova pe o lista a persoanelor cautate in Rusia. A fost deschisa o actiune penala impotriva presedintelui ucrainean, a relatat sambata agentia de presa rusa TASS, citand Ministerul rus de Interne, transmite Reuters. Informatia apare fara alte detalii in baza de date…

- Washingtonul si-a avertizeaza aliatii ca Beijingul isi intensifica sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informatii geospatiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei, scrie Bloomberg.

- Opozantul in exil al Kremlinului Mihail Hodorkovski a indemnat luni guvernele occidentale sa nu recunoasca victoria in alegeri a lui Vladimir Putin si a dat asigurari ca opozitia este unita impotriva presedintelui rus, transmite AFP. „E vorba acum de a recunoaste in sfarsit in mod public ilegitimitatea…

- Iulia Navalnaia, vaduva lui Aleksei Navalnii, liderul opozitiei ruse fata Vladimir Putin care a murit in inchisoare, s-a prezentat duminica la ambasada Rusiei la Berlin pentru a vota in alegerile prezidentiale din tara sa si a participa la protestul "Amiaza impotriva lui Putin", relateaza AFP si Reuters,…

- Imagini incredibile continua sa apara de la secțiile de vot din Rusia, unde niciun efort pentru realegerea lui Vladimir Putin pentru a cincea oara nu este considerat abuz. La o secție de vot soldați inarmați, cu cagula pe fața, intra pur și simplu in cabina de vot și se uita peste umarul alegatorului…

- MAE condamna incalcarile dreptului internațional in Rusia dupa moartea lui Alexei Navalni i: ”O pierdere uriasa in eforturile pentru consolidarea valorilor democratice” Ministerul Afacerilor Externe isi exprima regretul profund ca urmare a anuntului despre decesul in inchisoare al politicianului rus…