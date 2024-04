Creştere de 17% a vânzărilor Hermes în primul trimestru, susţinute de cererea din China Cresterea sa din primul trimestru a depasit asteptarile si a fost cu mult peste cea obtinuta de grupul concurent mai mare LVMH, aratand puterea afacerilor care opereaza in segmentul superior al pietei si sfidand slabiciunea mai larga pe piata cheie China. Vanzarile au crescut la 3,81 miliarde de euro pentru cele trei luni incheiate la 31 martie si au depasit asteptarile privind o crestere cu 13%, potrivit firmei de analiza a datelor Visible Alpha. Unul dintre cei mai consecventi performeri din sectorul bunurilor de lux, grupul de moda este cunoscut pentru capacitatea sa de a mentine o crestere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AGA a decis prelungirea mandatelor tuturor administratorilor provizorii ai societatii, respectiv al lui Bogdan Dumitru Barata, al lui Ionut Cosmin Constantinescu, al Gabrielei Draghici Tomescu, al Alexandrei Visan si al Lilianei Badea, pentru o perioada de 2 doua luni, ca urmare a expirarii mandatelor…

- ”Euro Vial Residence, dezvoltator activ pe piata imobiliara regionala din Constanta, a achizitionat un teren cu o suprafata de sase hectare amplasat in zona de nord a orasului Constanta, inspre Ovidiu, intr-o tranzactie cu o valoare de 6,5 milioane de euro. Pe terenul achizitionat urmeaza a fi dezvoltat…

- Intrarea in insolvența a filialei Pepco din Austria, anunțata la sfarșitul saptamanii trecute, a adus in atenție un fenomen care se manifesta de cațiva ani incoace. Rețele de retail care au un succes remarcabil in alte țari ale Europei se dovedesc falimentare in Austria. Și reciproc, retaileri tradiționali…

- Tom Ochinero, vicepresedinte senior pentru afaceri comerciale, a demisionat luni, au declarat pentru CNBC persoane familiare cu problema. Ochinero pleaca pentru a se ocupa de o problema medicala de familie, potrivit acelor persoane, care au cerut sa nu fie numite. SpaceX nu a raspuns solicitarii CNBC…

- Primaria Medgidia a atribuit prin cumparare directa Servicii de manangement pentru proiectul "Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Medgidia, strada Ion Creanga nr.18, Lot 1, judetul Constanta, avand in vedere prelungirea perioadei de implementare pana la data de 31.12.2025 si obligativitatea…

- Astazi este ziua Bancii Transilvania. Orice aniversare ne duce cu gandul la cum a fost pana acum, ce a fost bine, provocator, ce ne-a dus departe si mai ales la cum a inceput totul, acum 30 de ani. Povestea bancii s-a nascut datorita a 46 de fondatori, in cea mai mare parte clujeni, care au pus impreuna…

- Rezultatele financiare ale Grupului TeraPlast in anul 2023 poarta amprenta unui mediu macroeconomic plin de provocari. Cu toate acestea, evoluția de ansamblu a fost relativ similara cu cea din 2022. Cifra de afaceri consolidata a scazut ușor, cu 5% comparativ cu anul 2022, la 672 milioane de lei, in…

- Veniturile Meta au crescut cu 25% in trimestrul patru, la 40,1 miliarde de dolari, de la 32,2 miliarde de dolari cu un an mai devreme. Aceasta este cea mai rapida rata de crestere pentru orice perioada de la jumatatea anului 2021 si ofera o dovada suplimentara ca piata de publicitate online continua…