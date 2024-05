Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 5-10 mai, in Leipzig (Germania) are loc Campionatul European de Fotbal al Primarilor, la care vor participa echipele naționale de fotbal ale primarilor din Austria, Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Tirol și Ucraina. Romania se afla in grupa…

- • Insolvențele in Europa Centrala și de Est (CEE) in creștere in 2023 • Noua țari au inregistrat un numar mai mare de insolvențe (Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia și Romania1), iar trei țari au raportat scaderi ale acestora (Bulgaria, Croația și Letonia)…

- La cea de-a 4-a ediție Sisterhood of Young Animation Auteurs (SYAA), Animest continua parteneriatul cu Animation Festival Network și deschide programul de mentorat dedicat cineastelor din lumea animației catre alte doua țari. Pe langa Romania, Republica Moldova, Cehia, Croația, Slovacia și Slovenia,…

- Uniunea Europeana se confrunta cu o crestere a numarului de sosiri legale si ilegale de migranti, astfel ca mai multe țari membre au anuntat reintroducerea de controale la frontierele lor in ceea ce este in mod normal un spatiu larg de libera circulatie, relateaza Reuters, citata de News.ro.Normele…

- Germania s-a alaturat astazi grupului de țari europene care sunt in favoarea inceperii imediate a negocierilor de aderare cu Bosnia-Herțegovina, in timp ce Franța considera ca progresul acestei țari este in continuare „extrem de limitat”, relateaza Kathimerini citat de Rador Radio Romania. Șapte…

- A opta ediție a competiției Alpe Adrian Cup are loc in curand și va fi live pe AntenaPLAY. Vor participa echipe din 7 țari, precum Austria, Cehia, Croația, Polonia, Sovenia, Slovacia și Romania.

- Romanii sunt cei mai generoși europeni in ceea ce privește varsta pana la care considera ca tinerii ar trebui susținuți financiar de catre parinții lor, se arata intr-un sondaj realizat de un institut de stat din Ungaria in 12 țari. Romanii sunt cei mai generoși europeni atunci cand vine vorba de varsta…

- EUNIC Austria organizeaza prima editie a Europaisches Film Festival / Festivalul Filmului European in Viena. 15 filme din diferite tari europene vor fi proiectate la cinematograf Stadtkino din capitala austriaca, intre 21 si 29 februarie 2024, potrivit news.ro Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Franta,…