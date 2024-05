Suprafata productivã a judetului, pusã în discutie de DAJ Vaslui DISCUTII… Directia pentru Agricultura a judetului Vaslui (DAJ) a avut, timp de doua zile, intalniri cu reprezentanti ai autoritatilor publice locale cu atributii in domeniul agricol. Scopul principal al acestor intalniri a fost de a pune la dispozitia reprezentantilor primariilor materialele necesare si prezentarea procedurii de lucru privind intocmirea cercetarii statistice – Suprafata productiva de […] Articolul Suprafata productiva a judetului, pusa in discutie de DAJ Vaslui apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

