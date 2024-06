Fostul presedinte SUA, Donald Trump, si-a facut cont pe platformaTikTok, dupa ce incercase sa o interzica in timpul mandatului sau

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul republican la presedintia SUA Donald Trump si-a lansat contul de TikTok, platforma de socializare dedicata clipurilor video ce este detinuta de compania chineza ByteDance si pe care a incercat sa o interzica pe cand era presedinte, transmite duminica Reuters.

- Candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, și-a facut cont pe TikTok, platforma sociala deținuta de gigantul tech chinez ByteDance și pe care a incercat sa o interzica atunci cand era la Casa Alba. Recent, s-a razgandit și a spus ca daca ar fi blocata in SUA i-ar intrista pe copii, care…

- Candidatul republican la presedintia SUA, Donald Trump, si-a lansat contul de TikTok, platforma de socializare dedicata clipurilor video care este detinuta de compania chineza ByteDance si pe care a incercat sa o interzica pe cand era presedinte, transmite duminica Reuters.

- Candidatul republican la presedintia SUA Donald Trump a declarat ca are in vedere interzicerea avortului pe plan national din saptamana a 15-a de sarcina, dar sustine si exceptii in cazuri de viol, incest si salvarea vietii mamei, deoarece "trebuie castigate alegerile", relateaza miercuri agentia Reuters.…

- Candidatul republican in alegerile prezidențiale din SUA a avertizat țarile membre NATO sa nu „profite” de sprijinul american, intr-un interviu cu fostul politician britanic Nigel Farage, difuzat de postului britanic de dreapta GB News, relateaza Politico și agenția Reuters, citata de News.ro. Trump…

- Candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, nu va da niciun ban Ucrainei pentru a contracara agresiunea rusa daca va reveni la putere, a declarat premierul ungar Viktor Orban intr-un interviu acordat postului public de radio și televiziune M1, dupa o intalnire cu politicianul american.

- Angajații de la Casa Alba a lui Donald Trump au primit in mod constant rețete pentru speed (o amfetamina) și Xanax, pentru a putea ține pasul cu ritmul de lucru al fostului președinte american.