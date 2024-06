Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu exact o saptamana, in jurul orei 04:30, procurorii Direcției Generale Anticorupție (DGA) Buzau, sprijiniți de trupele speciale ale IPJ Buzau, au efectuat percheziții la domiciliul consilierului PSD din Ramnicu Sarat, Nelu Grigoraș, precum și la un punct de lucru deținut de acesta. Descinderile…

- In dimineața zilei de vineri, in jurul orei 04:00, procurorii Direcției Generale Anticorupție (DGA) Buzau, sprijiniți de trupele speciale ale IPJ Buzau, au descins la domiciliul consilierului PSD din Ramnicu Sarat, Nelu Grigoraș, precum și la un punct de lucru deținut de acesta Descinderile au avut…

- Daca in Vrancea, Marian Oprișan folosea deseori zicala ‘mama mea sunt eu’, poate ca și la Buzau am gasit un caz care poate spune, fara nicio reținere, ca ‘tatal meu sunt eu’. Primarul orașului Ramnicu Sarat, Sorin Cirjan, a starnit controverse in comunitatea locala prin construirea unei locuințe de…

- O tragedie cutremura comunitatea din Buzau, unde personajul domnului Lazarescu este ”jucat” de un barbat in varsta de 41 de ani, care risca sa moara dupa ce a fost plimbat intre spitale și lasat fara tratament acasa. Asociația GAL Crivațul de Sud-Est, furnizor de servicii sociale, a fost cea care l-a…

- Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca (Romania) a facut 12 de percheziții in cadrul unei anchete impotriva funcționarilor Administrației Dunarii Inferioare Galați (AFDJ) și a Autoritații Navale Romane (ANR). Este vorba despre o suspiciune de frauda legata de achiziționarea a doua remorchere – barci…

- Aproximativ 50 de locuitori din comuna Balta Alba, județul Buzau, au ieșit in strada intr-un protest zgomotos impotriva practicii cunoscuta sub numele de „viza de flotant”. Manifestanții, de diferite varste și din diverse medii sociale, au strigat lozinci precum „STOP vizelor de flotant!” și „Ne cumparați…