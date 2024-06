Stiri pe aceeasi tema

- SLUJ… A fost președintele PNL, PDL, a revenit in fruntea organizației PNL și ulterior a condus Filiala ALDE. A fost, cum s-ar spune, stalpul de beton armat al opoziției și s-a luptat pana la moarte cu balaurul pesedist, cu Buzatu și ciuma roșie. Sau a fost doar o sceneta de prost gust, o marioneta dirijata…

- HOTARAȚI… Liberalii au ales ca ceremonia de depunere a dosarelor pentru candidații de la Consiliul Județean sa fie mai discreta, fața de opulența aratata de PSD, care și-au adus tot efectivul de partid in fața Prefecturii Vaslui, acolo unde temporar este gazduit Biroul Electoral Județean (BEJ) Vaslui.…

- SOLIDARITATE….Episcopia Husilor a demarat, prin Asociatia „Filantropia Ortodoxa„ Husi, editia din acest an a campaniei umanitare „De Pasti aducem impreuna Lumina in suflete„, dupa cum se anunta intr-un comunicat transmis pe site-ul episcopiahusilor.ro. „Ca și in editiile precedente, campania este…

- Domnul Ciolacu, momentan premier al țarii, a descalecat in județ cu misiunea de a-l innobila pe șhaormarul Solomon. Ceea ce nu ne intereseaza pentru ca e o chestiune de partid. Despre cum iși spala ei rufele in familie și se innalbesc dupa ce Buzatu s-a scapat pe el in fața portbagajului cu bani, deja…

- NOBILIME…Oficial si regulamentar, astazi judetul Vaslui va asista neputincios la incoronarea noului rege pesedist, Adrian Solomon. Cel mai amuzant este ca nu doar cetatenii sunt neputinciosi, asta se stia oricum, dar neputinta si frustrarea este chiar in randul pesedeilor de vaza care nu-l inghit deloc…

- OFICIAL… Dan Marian a semnat adeziunea la PSD intr-un cadru restrans și secret, urmand ca explicațiile sa fie oferite alegatorilor gura-casca, prin intermediul presei, vineri. In ceea ce privește schimbarea de culoare, se pare ca a devenit un obicei, pentru acest politician, schimbarea partidelor. E…

- LANSARE… Surpriza in politica județeana vasluiana! Pentru alegerile locale din județul Vaslui, Pro Romania face o mișcare surprinzatoare și nu mai merge pe liste cu AUR, ci cu… PNL! Anunțul a fost facut de catre Nelu Tataru, președintele organizației județene PNL, in ședința Colegiul Director Județean…

- DEFRIȘARE… Aproape 400 de arbori au fost taiați de pe marginea DN 15D, de la ieșirea din municipiul Vaslui și pana la granița județului cu Neamț. Arborii, majoritatea cu o vechime de peste 60 de ani, au fost taiați la inițiativa Direcției Regionale de Drumuri și Poduri pentru ca reprezentau un pericol…