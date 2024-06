Un elev din Sulina, arestat ca dealer de droguri

Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Copilului, in urma unor percheziții domicilare, procurorii DIICOT Tulcea au dispus reținerea a doi inculpați (dintre care unul elev) cercetați pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata.

- Porturile maritime de la Dunare, de la Sulina, Tulcea, Isaccea, Galați și Braila, au fost incluse in Planul de acțiune „Europa ESPO” a Comisiei Europene, prin care vor fi alocate peste 80 de miliarde de euro pentru investiții in modernizarea instalațiilor și infrastructurii portuare, trecerea la energia…

- Un cetatean roman a fost arestat preventiv, fiind acuzat de procurorii DIICOT de infractiunea de tradare, dupa ce a trimis la Ambasada Rusiei de la Bucuresti imagini cu obiective militare romanesti sau apartinand NATO amplasate langa Tulcea, dar si imagini cu un convoi militar care se deplasa spre Ucraina.…

- Doua persoane din județul Constanța au fost reținute pentru trafic și deținere de droguri de risc și mare risc fara drept pentru consum propriu, transmite Inspectoratul General al Poliției. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare…

- Descinderi la traficanții de droguri din București! Procurorii DIICOT au descins la 9 adrese din Capitala, dar și din județul Timiș, la o grupare suspectata ca vinde droguri de mare risc. Cinci persoane sunt vizate de acțiunea procurorilor! Descinderi la traficanții de droguri din București Așadar,…

- Tensiune maxima in randul angajaților de la Poșta Romana, care au fost doua zile in greva, dupa ce un poștaș a murit, marți, la Tulcea, iar o femeie a facut AVC. Toate acestea s-ar fi intamplat, in contextul in care directorul Poștei Romane a trimis oameni sa-i amenințe pe greviști, dupa cum susțin…

- Un tanar de 25 de ani din Satu Mare a fost reținut la Oradea, marți, impreuna cu un asociat din Republica Moldova, urmare a unei tentative de vanzare de droguri. In urma incidentului, ambii barbați au fost incarcerați in Arestul Poliției Bihor și sunt sub investigație pentru trafic de droguri de risc.…

- Willem D. Hogguer a vizitat Chiustenge Constanta , Tulcea, Macinul, Sulina, Medgidia cu pozitia sa importanta, sub raport comercial, agricol si strategic , districtul Babadag, "partea cea mai bogata, mai sanatoasa si mai interesanta din toata Dobrogea". Si a notat detalii despre paduri, saline, cariere,…