- Selecționerul Serghei Cleșcenco a anunțat lista largita a stranierilor convocați la Naționala Moldovei pentru cantonametul de pregatire din 2-11 iunie 2024 la Centrul de pregatire a selecționatelor Moldovei de la Vadul lui Voda.Tricolorii vor juca 2 meciuri amicale in aceasta perioada. Partida cu reprezentativa…

- Serviciul Fiscal de Stat a publicat lista celor 175 de invingatori a primei ediții, trimestriale a concursului „Loteria fiscala” din anul 2024. Potrivit SFS, in cadrul primei etape a concursului din anul 2024 au participat 29 629 566 de tranzacții, efectuate cu cardurile bancare in perioada 01 ianuarie…

- Lotul național de box a cucerit doua medalii la Campionatul European, rezervat tineretului, care s-a desfașurat in orașul Porec, Croația, informeaza reprezentanții Ministerului Educației (MEC).

- Proiectul de lege care prevede extinderea listei autoritaților publice in cadrul carora tinerii vor putea desfașura stagii platite a fost votat in prima lectura, la ședința plenara de astazi, cu votul a 76 de deputați. Proiectul are ca scop actualizarea prevederilor Legii cu privire la stagiile platite…

- Comunicat de la Biroul de presa al UE Marți, Consiliul Uniunii Europene a adoptat oficial o directiva privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal. Actul legislativ va imbunatați investigarea și urmarirea penala a infracțiunilor impotriva mediului. Potrivit comunicatului oficial de presa,…

- „Rabla pentru sobe 2024”: A fost extinsa lista echipamentelor și cheltuielilor eligibile. Programul ar trebui sa debuteze in primavara „Rabla pentru sobe 2024”: A fost extinsa lista echipamentelor și cheltuielilor eligibile. Programul ar trebui sa debuteze in primavara „Rabla pentru sobe 2024” va suferi…