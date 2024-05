Stiri pe aceeasi tema

- In perioada iulie 2023 – mai 2024 au fost descoperite, confirmate si publicate alte 30 de stele variabile ce vor purta numele orasului Barlad. Pe langa cele doua stele deja cunoscute Barlad V1 si Barlad V2, descoperite in 2019 si 2023, in prezent numarul lor a ajuns la 32. Rezultatele au fost obtinute…

- DECIZIE… Muzeul „Vasile Parvan” a anuntat ca activitatile pregatite pentru Noaptea Muzeelor nu vor mai avea loc. „In acest an, o buna parte a institutiilor muzeale din Romania, nu isi vor mai deschide larg portile cu prilejul Noptii Muzeelor. In conditiile in care truditorii din sistemul muzeal, ca…

- ANIVERSARE… Un mare profesor universitar, Alexandru Philippide s-a nascut pe 1 mai 1859, in Barlad și a decedat la 12 august 1933, in Iași, fiind lingvist și filolog, profesor universitar, considerat intemeietorul școlii lingvistice ieșene. Este nepotul poetului Alexandru A. Philippide (1900-1979),…

- INVITATIE… Un nou eveniment cultural va avea loc maine, 19 aprilie, la Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad. Este vorba despre Conferinta „140 de ani de la nasterea scriitorului Panait Istrati. Centenar Kyra Kyralina”. Va incepe la ora 17:30 si il va avea ca invitat pe conf. univ. dr. ZAMFIR Balan, de…

- ACȚIUNE… Un barbat din Barlad le-a dat de lucru noaptea trecuta pompierilor din oraș, dupa ce s-a urcat pe o poarta inalta de peste 6 metri și nu s-a mai putut da jos de acolo. A fost nevoie sa intervina un echipaj specializat cu autospeciala de lucru la inalțime. Ce o fi cautat individul in […] Articolul…

- INCEPUT… Hușul va avea de acum inainte o Galerie de Arta care va purta numele pictorului Ștefan Dimitriu, inființata in interiorul Cinematografului „Dacia”. Chiar daca poate unii vor considera ca este mult spus „Galerie de arta”, intrucat e vorba doar de foaierul cinematografului proaspat modernizat,…

- INVITATIE… Muzeul „Vasile Parvan” are privilegiul de a organiza o interesanta si inedita intalnire cu binecunoscutul artist Dragos Patrascu, membru titular al U.A.P. din Romania, filiala Iasi, din anul 1990, cu un palmares de invidiat, cuprinzand, printre altele, o multime de expozitii internationale.…

- CALIFICARE… Școala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu” Vaslui merge la turneul regional al Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSȘ) la handbal – fete, dupa ce a caștigat etapa județeana cu victorii pe linie. La etapa județeana, desfașurata la finele saptamanii trecute, fetele antrenate de Cristi Enache…