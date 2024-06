Stiri pe aceeasi tema

- Bataie in comuna Belciugatele din judetul Calarasi, intre susținatorii PSD și PNL. Au fost implicați in scandal fostul șef de post, o profesoara și actualul primar. „Capo di tutti este o doamna, care pretinde ca este o doama, dar nu este”, spune primarul.

- Sustinatorii PSD si PNL s-au luat la bataie, sambata, in comuna Belciugatele din judetul Calarasi. Scandalul a avut loc in strada, in satul Mariuta, unde echipele de campanie ale celor doua partide au fost la un pas de a se incaiera, ei filmandu-se in timp ce se ameninta, se injura, se jignesc si scuipa.…

- Oamenii lui Ilan Sor, majoritatea veniti din Gagauzia, au protestat fata de venirea lui Antony Blinken la Chisinau, au blocat un bulevard si s-au incaierat cu politia, informeaza News.ro.

- Politistii au intervenit, joi, la Penitenciarul din Ploiesti, unde doi detinuti s-au luat la cearta, in timpul unui meci de tenis, unul dintre ei fiind batut de celalalt. Barbatul agresat a primit ingrijiri medicale in incinta inchisorii si nu a vrut sa fie dus la spital. De asemenea, el a refuzat sa…

- Un scandal de amploare a izbucnit intre postul de televiziune Realitatea Plus și Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) al lui Cristian Popescu Piedone. Incidentul a avut loc la sediul de campanie al PUSL Sector 5, situat pe Calea Rahovei. O echipa de jurnaliști de la Realitatea Plus a intrat in sediul…

- O echipa a postului de televiziune Realitatea Plus a intrat in sediul de campanie al PUSL Sector 5, din Calea Rahovei, sub pretexul ca il așteapta pe liderul partidului Cristian Popescu Piedone pentru un punct de vedere.