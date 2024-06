Evenimentul „Ziua Disney” a adus bucurie și magie in orașul Cavnic de Ziua Copilului Orașul Cavnic s-a transformat intr-o lume plina de magie și bucurie in data de 1 iunie, de Ziua Internaționala a Copilului, odata cu desfașurarea evenimentului „Ziua Disney”. Cu incepere de la ora 9:00 , micuții din Cavnic au avut oportunitatea de a intalni personajele preferate din lumea Disney in diverse locații din localitate. De la ora 9:30, terenul de la platou a fost animat de jocuri, dansuri și distracție alaturi de personajele indragite din desene animate. Copiii au avut parte de momente magice alaturi…