Urzeala roșilor: s-a stricat șaorma! | PAMFLET Viața de președinte PSD nu este ușoara deloc. Adița Șaormarul are de infruntat doua mari provocari. Cea mai apropiata e char la Barlad, la primarie. Din motive, aparent necunoscute s-a umflat orezul in Bovina Roșie. Acesta l-a amenințat pe Adița ca, daca nu depune efort ca sa-l ajute sa caștige un nou mandat ii i-a […] Articolul Urzeala roșilor: s-a stricat șaorma! | PAMFLET apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

