Stiri pe aceeasi tema

- Prima luna calendaristica de vara este caracterizata, in general, printr-o alternanta a zilelor insorite si calduroase cu cele ploioase si reci, luna iunie fiind, de altfel, cea mai bogata in precipitatii dintre toate lunile anului, potrivit caracterizarii climatice publicate recent de Administratia…

- Un val de aer tropical aduce temperaturi peste cele normale in prima zi de vara. Meteorologii anunța valori de 33 de grade in unele zone, care se vor menține pana saptamana viitoare. Vor fi totodata și averse cu caracter torențial și caderi de grindina.

- Canicula in Romania. Vremea se schimba complet și, dupa zilele ploioase, cu inundații și grindina. Meteorologii anunța ca un val de aer tropical ajunge in țara noastra și aduce o caldura extrema. Valorile din termometre vor depași pragul de 30 de grade Celsius in urmatoarele zile. Temperaturi in prag…

- Ploile și instabilitatea atmosferica ajung și in Romania. Meteorologii au anunțat ca vremea se va ridical incepand de astazi, cand va intra in vigoare primul cod de furtuni violente și grindina. Vremea va ramane capricioasa și in zilele urmatoare.

- Meteorologii au emis astazi o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, pentru 25 de judete, pina aproape de miezul noptii. Vor cadea si 40 de litri de apa pe metru patrat. Potrivit meteorologilor, pina la ora 23:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se…

- Meteorologii au emis, marți, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila pentru 25 de județe pana aproape de miezul nopții. Conform informațiilor oferite de ANM, se așteapta caderi de precipitații de pana la 40 de litri pe metru patrat. Pana la ora 23:00, sunt prognozate…

- Deși astazi temperaturile se vor menține crescute in toata țara, de maine, vremea se schimba din nou, din cauza unui val de aer rece care va cuprinde intreaga țara. Incepand de maine, temperaturile vor scadea și nu vor mai depași 21 de grade, iar minimele vor cobori pana la 15 grade. Valul de aer rece,…

- Meteorologii au emis joi dimineața o informare meteorologica de ploi, valabila in sudul, centrul și estul țarii pana vineri dimineața.„Interval de valabilitate: 25 aprilie, ora 10 – 26 aprilie, ora 06In intervalul menționat, va ploua in sudul, centrul și estul țarii.