- Romanii se pregatesc pentru cea mai lunga minivacanta din acest an, in contextul in care anul acesta cele doua sarbatori (1 Mai si Paste) se succed, iar turistii se vor bucura de mai multe zile libere. Potrivit datelor Vola.ro, efectele acestei minivacante prelungite se reflecta si in rezervarile de…

- Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas Constanta coordoneaza la nivel national activitatea de cercetare din domeniul cresterii ovinelor si caprinelor colaborand cu cinci statiuni de cercetare de profil si cu Universitatile de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara…

- Ministrul Sanatații a declarat ca, pana la jumatatea acestui an, vom vedea ca se lucreaza efectiv la cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, care au ca termen de execuție de 48 de luni. Cele trei proiecte tehnice ale viitoarelor spitale sunt finalizate ca și procedurile de organizare…

- „Guvernul a aprobat azi un nou program de investitii, “Temelii culturale”, pe care l-am propus pentru salvarea unor monumente istorice si construirea de cladiri noi, cu destinatie culturala!”, a scris Raluca Turcan, joi pe Facebook. Ea a mai spus ca proiectul aprobat, pregatit impreuna cu Ministerul…

- Astazi, 7 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, pun in executare 16 mandate de percheziție domiciliara, 7 in județul Maramureș și 9…

- Barbatul a inceput, inițial, sa posteze pe Facebook declarații de dragoste la adresa unei vecine, in timp ce pe soțul ei il amenința cu moartea.La inceput, cei vizați nu au luat in seama mesajele, dar situația s-a agravat la finalul anului trecut, cand pretendentul și-a urmarit "iubita"la serviciu,…

- Parlamentul European va dezbate și va vota pe 14 martie, la Strasbourg, rezoluția „Restituirea tezaurului național romanesc insușit ilegal de Rusia”, fiind pentru prima data in ultima suta de ani cand aceasta chestiune este discutata la un asemenea nivel, a relatat Mediafax.Adoptarea rezolutiei inițiate…