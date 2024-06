Stiri pe aceeasi tema

- A venit ziua cea mare! Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit, iar acum sunt oficial soț și soție! Cei doi actori au parte de momente emoționante alaturi de cele mai dragi persoane din viața lor. Noi va prezentam imagini și informații in timp real de la ceremonie și petrecere.

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit religios astazi, 2 iunie 2024. Actorii au publicat primele imagini de la marele eveniment pe rețelele sociale. De asemenea, tanara a purtat o rochie de mireasa deosebita.

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din FilipiGreco-catoliceSf. m. TalaleuRomano-catoliceSs. Bernardin din Siena, pr.; Lidia, ucenica sf. Paul Cea mai PUTERNICA rugaciune pentru indeplinirea unei dorinte. Pur si simplu face minuni Sfantul Mucenic Talaleu este praznuit…

- Pilda zilei Hristos este in mijlocul nostru!Preotul dintr-un sat ajunse la biserica sa țina slujba de seara, dar nimeni nu sosise...Dupa 15 minute, intrara trei copii, dupa douazeci de minute intrara doi tineri. Astfel ca preotul hotari sa inceapa slujba cu cei cinci frați. Pe parcursul slujbei, intra…

- Sfantul Gheorghe este recunoscut ca unul dintre cei mai importanți aparatori ai creștinismului. Aproape un milion de romani iși sarbatoresc onomastica de Sf. Gheorghe Sfantul Gheorghe este sarbatorit in mod tradițional pe 23 aprilie, dar in unele situații, cum ar fi atunci cand aceasta data cade in…

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu implinesc 13 ani de casnicie și au vrut sa marcheze acest moment cu o slujba de mulțumire la biserica. Prezentatorul TV a intampinat mai multe probleme in timpul slujbei, iar la un moment dat și-a lasat soția singura in fața altarului.Cristina Șișcanu a bucurat inimile…

- Bat clopote de nunta in showbizul romanesc. Doua celebritați iși vor uni destinele in fața lui Dumnezeu chiar vara aceasta și au ales o data speciala in care sa celebreze asta. Ce semnifica pentru ei și unde va avea loc marele eveniment al anului. Nunta mare in lumea mondena Anul acesta este anul nunților,…

- "In aceasta perioada și in acest context regional complicat, sunt total nepotrivite declarațiile unor politicieni, inclusiv foști președinți, ca Romania nu rezista nu știu cate zile…Nimeni nu ar trebui, cu razboi la granița, sa vorbeasca prostii despre securitatea naționala a Romaniei, a UE și a NATO.…