Jandarmul Marius Zamfir, din nou campion national de fitness

- MEDALIAȚI… Atleții de la Clubul Sportiv Școlar (CSȘ) Barlad s-au intors cu doua medalii de la “Moldovan Youth Challenge 2024”, concurs internațional de atletism desfașurat in Republica Moldova. Este vorba despre Flavius Cazacu și Denis Tașchina, argint și bronz la 800 de metri, la categoria Under 18…

- PERFORMANȚA… Olimpicii vasluienii de la Istorie au facut furori la Brașov, la Olimpiada Naționala. Vasluiul s-a clasat pe locul I pe țara, in intrecerea pe județe. Din lotul de noua elevi, șase dintre ei au fost premiați de Ministerul Educației, iar distincțiile primite le asigura intrarea fara examen…

- New Media District, unul dintre cele mai așteptate momente ale Romanian Creative Week, eveniment care va avea loc la Iași, in perioada 15 – 26 mai 2024, aduce in capitala Moldovei nu mai puțin de 40 de instalații spectaculoase, interactive, realizate de 37 de artiști vizuali din Iași, București, Timișoara,…

- ȘANSE… Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, echipa de tineret a CSM Vaslui se afla pe locul 4 in clasamentul Seriei B, cu 16 puncte, și pastreaza șanse pentru primele doua locuri. In ultimele doua runde, handbaliștii vasluieni vor juca cu Dinamo București (etapa a 13-a, in deplasare)…

- REUȘITA… Copiii ambițioși și pasionați de Matematica din satele Vasluiului au dovedit, la cea mai recenta ediție a Olimpiadei Satelor din Romania, faza județeana, ca, pentru performanța, nu conteaza locul unde se afla școala, ci cat de multa dorința exista pentru a fi printre cei mai buni! Patru eleve…

- TREI MEDALII DE AUR…In perioada 7-10 martie s-a desfasurat la Baia Mare, Campionatul National la Taekwon-do ITF pentru Copii, Prejuniori, Juniori si Seniori, competitie organizata de Federatia Romana de Taekwon-do ITF si clubul local C.S. Stiinta Dragonul Baia Mare. Trei medalii de aur au fost adjudecate…

- MEDALII… Noi rezultate notabile pentru atleții de la C.S “Viitorul” Vaslui. Sportivii antrenați de Laurențiu Maxim au obținut șase medalii, dintre care una de argint și cinci de bronz, la Campionatul Național de Aruncari Lungi. La finalul saptamanii trecute, la București, sportivii secției de atletism…

- Lista noilor stațiuni a fost publicata deja in Monitorul Oficial. Potrivit antena3.ro, atestarea ca stațiuni turistice de interes local a următoarelor localități sau părți din localități: a) comuna Lerești, județul Argeș; b) zona turistică Vârtop—Nucet, județul Bihor; c) comuna Sâncraiu,…