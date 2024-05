Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovic se mentine pe primul loc in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), publicat luni, cu un avans de 1.330 de puncte fata de italianul Jannik Sinner, urmatorul clasat. Podiumul este completat de spaniolul Carlos Alcaraz, la circa 500 de puncte de campionul…

- Ungurul Marton Fucsovics, 32 de ani, 82 ATP, s-a impus in ultimul act al turneului bucureștean, dupa 6-4, 7-5 cu argentinianul Mariano Navone, 23 de ani, cucerind al doilea trofeu al carierei la capatul unui meci pasionant de doua ore și 6 minute. Ultima zi de la Țiriac Open 2024 l-a desemnat pe noul…

- Ion Țiriac a anunțat, dupa finala de la Țiriac Open, ca intenționeaza sa construiasca o arena de tenis la Otopeni, care sa gazduiasca turneul desfașurat acum la baza sportiva Nastase/Marica din București. Cu toate acestea, ridicarea acestei arene este ingreunata de birocrație, a subliniat omul de afaceri.…

- Ion Țiriac și Nadia Comaneci au fost puși pe șotii la tragerea la sorți a turneului Țiriac Open, de categoria ATP 250. La tragerea la sorți a tabloului turneului de la București a fost prezenta și Nadia Comaneci, alaturi de Ion Țiriac, organizatorul competiției. Iar cei doi au oferit un moment care…

- Trotinete pe fundul Damboviței, in Capitala. Este imaginea pe care au vazut-o bucureștenii astazi dupa ce raul care traverseaza Capitala a fost secat pentru curațare. Dupa ce apa s-a retras, trotinetele au ieșit la suprafața.

- Tenismanul francez Adrian Mannarino, numarul 20 mondial, va fi principalul favorit al turneului de tenis Tiriac Open ATP 250 care se va desfasura la Baza Sportiva Nastase/Marica din Capitala in perioada 14-21 aprilie, au anuntat, marti, organizatorii, intr-un comunicat remis AGERPRES. Pe tabloul principal…

- Organizația PSD București și-a desemnat candidații pentru Primaria Capitalei și primariile de Sector. Gabriela Firea este candidatul propus de PSD București pentru Primaria Capitalei. Citește și: PSD București și-a desemnat candidații in Capitala: Gabriela Firea, candidat la Primaria CapitaleiCoordonatorul…

- Nicușor Dan este primul in intențiile de vot ale bucureștenilor, urmat la mica distanța de Gabriela Firea, potrivit unui sondaj CURS realizat in perioada 9-23 februarie. Unu din trei locuitori din Capitala sunt mulțumiți de activitatea actualului primar general. In topul intențiilor de vot pentru partide,…