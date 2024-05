Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur și Salman Khan au o relație frumoasa de peste 12 ani, dar nu au ajuns in fața ofițerului de stare civila. O romanca stabilita in India a oferit mai multe detalii despre viața lor privata și a venit cu detalii in exclusivitate la Antena Stars.

- Roxana Ciuhulescu și familia ei au plecat intr-o vacanța de vis. Vedeta a ales o destinație superba, unde vremea este perfecta pentru a sta la plaja și a intra in apa marii. Totuși, de la un obicei nu s-a dezis și il practica constant. Iata despre ce este vorba!

- Oana Radu și-a cumparat o noua locuința dupa divorțul de Catalin Dobrescu. Cei doi dețin impreuna un apartament pe care nu l-au imparțit inca, artista spune ca lasa totul pe mana justiției, caci și-a dat fostul soț in judecata. Dupa patru ani de relație, Oana Radu și Catalin Dobrescu s-au desparțit,…

- Roxana Nemeș iși sarbatorește partenerul de viața intr-un loc de vis. Cei doi au plecat intr-o vacanța in Italia și se bucura de momente frumoase impreuna. Pe rețelele de socializare, vedeta a publicat mai multe imagini alaturi de Calin Hagima, impreuna cu un mesaj special.

- A facut cele mai mari sacrificii pentru a ajunge departe in cariera. Și-a lasat in urma familia, copilul cu mama pentru a devenit un actor de succes. Acum apare in fiecare seara pe micile ecrane. V-ați dat seama cine este? Recunoașteți tanarul din imagine? In urma cu mai bine de trei decenii a lasat…

- Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu au trait o frumoasa poveste de dragoste, insa, la scurt timp dupa ce a venit e lume fetița lor, cei doi au pus capat relatiei. Acum, o cresc impreuna pe fiica lor, Emma, chiar daca intre ei lucrurile sunt complicate.De curand, paparazzii l-au surprins pe Alexandru…

- Familia și apropiații au insoțit-o pe Mioara Roman la ceremonia de adio. Oana Roman și-a pierdut mama la scurt timp inainte ca aceasta sa atinga varsta de 83 de ani. Plecarea Mioarei a adus adanca tristețe și durere in inimile celor care au avut ocazia sa o cunoasca. Oana Roman trece prin una dintre…