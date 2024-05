Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Accident rutier in Gratia / Un barbat a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat la spital mai 3, 2024 15:35 Un accident rutier s-a produs astazi in localitatea Gratia, in urma caruia trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, una dintre ele fiind incarcerata. La…

- Trei mașini au fost distruse intr-o livada in urma unui incendiu izbucnit de la un foc deschis facut peste zi. Alarma de incendiu s-a dat in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 1.00, la Frasin.Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Gura Humorului s-au deplasat la fața locului cu doua ...

- Pompierii militari valceni au intervenit, cu puțin timp in urma, pentru stingerea unui incendiu produs la o casa, in localitatea Ghioroiu.S-au deplasat de urgența la locul evenimentului forțe din cadrul Garzii de Intervenție Maciuca, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. Au fost anunțate și…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a afirmat, miercuri, in timpul unui control facut de Garda de Mediu si forte de ordine la Sarulesti, ca nu se poate accepta ca deseurile sa fie incendiate, nici ca deseurile periculoase sa fie abandonate si a precizat ca amenzile si confiscarea deseurilor nu rezolva…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare și ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu deșeuri, constand in mobilier second-hand și saltele uzate. In data de 13 martie…

- BULETIN INFORMATIV Trei incendii de vegetatie uscata produse in Harghita, in mai putin de patru ore In cursul zilei de ieri, 05 martie a.c., echipajele de stingere din cadrul Garzii de Interventie nr. II Toplita si Detasamentului Miercurea Ciuc au actionat pentru stingerea a trei arderi necontrolate…

- Peste 115 tone de deșeuri din plastic, metal, imbracaminte, mobilier și jucarii care trebuiau sa ajunga in mai multe județe, printre care și Bistrița-Nasaud, au fost oprite de Garda de Mediu in ultima saptamana, la vama. Potrivit unui comunicat de presa al Garzii de Mediu, peste 115 tone de deșeuri…

- Pensii 2024: Orele suplimentare, primele in bani și cel de-al 13-lea salariul vor fi luate in considerare la recalcularea pensiei Pensii 2024: Orele suplimentare, primele in bani și cel de-al 13-lea salariul vor fi luate in considerare la recalcularea pensiei. Oficialii de la Casa de Pensii au terminat…