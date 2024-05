Stiri pe aceeasi tema

- Astazi celebram trei evenimente fundamentale care au definit istoria noastra: Ziua Europei, Ziua Victoriei in Europa și Ziua Independenței Naționale a Romaniei. Ziua Europei marcheaza o etapa cruciala in procesul de unificare europeana, inspirata de viziunea lui Robert Schuman de a crea o comunitate…

- N. D. Pastrand tradiția, la Ploiești vor fi organizate o serie de ceremonii dedicate Zilei Europei și Zilei Independenței Naționale a Romaniei. Astfel, potrivit Primariei Ploiești, programul ceremoniilor dedicate zilei de 9 Mai, care vor avea loc la ora 11.00, pe esplanada Palatului Culturii Ploiești,…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, candidatul PNL la funcția de primar, a facut un apel catre toți competitorii politici, avand in vedere ca pe 10 mai 2024 incepe campania electorala aferenta alegerilor locale din 9 iunie 2024, sa utilizeze doar cele 32 de locuri speciale de afișaj, nu stalpi,…

- O adevarata lovitura de teatru a avut loc duminica in politica locala, la depunerea listelor de candidații PSD pentru Primaria și Consiliul Local Alba Iulia. Fostul viceprimar Paul Voicu, care a fost mulți ani mana dreapta a lui Mircea Hava, a trecut de la PNL la PSD și și-a depus candidatura pe listele…

- Reprezentanții Primariei Cluj-Napoca au facut publice lista salariilor din instituție, valabile la finele lunii martie 2023. Dintre acestea, cele mai mari raman cele evidente, de primar, viceprimar sau șef birou, dar nici salsariile celorlați nu sunt de neglijat, dupa cum nu sunt nici sporurile. Primar…

- Dosarul in acest caz a fost inregistrat pe rolul Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii (ICSID) cu nr.ARB/15/31, in iulie 2015, iar in septembrie 2023 tribunalul care a judecat speta a declarat procedura inchisa in conformitate…

- Consilierul local Razvan Timofciuc, exclus din USR toamna trecuta, a fost ales, luni, viceprimar al municipiului Iasi, el fiind propus pentru aceasta functie de edilul PNL Mihai Chirica, conform News.ro. Consilierul Razvan Timofciuc a fost un critic vehement al edilului Mihai Chirica in ultimii ani,…