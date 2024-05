Un barbat a murit, iar un tinar a fost ranit dupa ce autoturismul in care erau pasageri s-a ciocnit cu un TIR. Accidentul s-a produs joi pe DN 7 in localitatea aradeana Savarsin. Un sofer turc, de 65 de ani, in timp ce conducea un autocamion pe DN 7, in Savarsin, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, de 45 de ani, din Toc. In urma impactului, mașina a ieșit de pe carosabil. Doi barbați, pasageri in autoturism, au ramas incarcerați. Unul dintre ei, de 50 de ani, a fost gasit in stop cardio-respirator si nu a mai putut fi resuscitat. Un tanar de 18 ani a fost ranit si a fost…