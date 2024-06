Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat IPJ Arad. La data de 14 iunie a.c., pe str. Ion Creanga din municipiu, a fost oprit pentru control, de polițiștii Secției 1 Vlaicu,... The post I-au prins in Gai cu țigarile de contrabanda in mașina appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Barbat din Alba, prins cu un porc mistreț in mașina. A recunoscut ca l-a impușcat fara autorizație Barbat din Alba, prins cu un porc mistreț in mașina. Animalul era impușcat de puțina vreme, iar barbatul a recunoscut ca nu avea autorizație. IPJ Hunedoara a transmis ca la data de 09 iunie 2024, in jurul…

- Un barbat a fost reținut pentru 24 de ore și apoi arestat la domiciliu pentru 30 de zile sub aspectul savarșirii infracțiunii de introducerea in țara, fara drept, de droguri de risc și deținere, fara drept, de droguri de risc, in vederea consumului propriu. In acest caz, polițiștii de frontiera din…

- Comunicat IPJ Arad. La data de 20 mai a.c., polițiștii Secției 1 Vlaicu au depistat in fața unui centru comercial din municipiu, o femeie de... The post Prinsa cu țigarile de contrabanda, in fața unui centru comercial din Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un satrmarean a fost prins pe A3, pe tronsonul Nadașelu-Campia Turzii, in timp ce transporta o cantitate uriașa de țigari de contrabanda. Polițiștii au gasit in autoutilitara condusa de barbat, 10.000 de pachete.,,La data de 30 aprilie a.c. in jurul orelor 01:30, polițiștii Serviciului de Investigare…

- In cursul nopții de 25/26 aprilie a.c., in intervalul orar 22.00 -06.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au desfașurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza. In cadrul activitații au fost constatate…

- Polițiștii din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Balcauți, in timp ce desfașurau activitați specifice de control și supraveghere trafic rutier in cadrul Acțiunii Blocada, pe drumul județean 291 A de pe raza comunei Granicești, satul Balinești au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire…

- La data de 23 aprilie 2024, in jurul orei 18:00, polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au oprit pe DJ 693 in localitatea Calacea, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 28 de ani, din comuna Satchinez, județul Timiș. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit ca autoturismul avea…