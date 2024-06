31 de persoane au fost salvate de pe munte in ultimele 24 de ore, zece dintre ele ajungand la spital, a anuntat Salvamont . In patru dintre cazuri a intervenit elicopterul SMURD. Potrivit Salvamont, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 24 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. Cele mai multe au fost pentru Salvamont Mures, Bistrita-Nasaud, Arges si Gorj. In cazul acestor interventii au fost salvate 31 de persoane. Dintre acestea, 6 au fost predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital, iar 4 au fost duse…