Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale Simona Bucura-Oprescu, a anuntat, duminica seara, ca in luna septembrie romanii vor primi pensiile recalculate. Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a anuntat ca in luna septembrie romanii vor primi pensii le recalculate si a precizat…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a transmis un anunț de importanța majora pentru angajații romani care se apropie de momentul in care se vor pensiona. In ultima perioada, au circulat diverse informații in spațiul public privind modificarile legate de pensiile angajaților care au lucrat in condiții…

- Ministrul Muncii vine cu informații pentru pensionarii care nu pot obține adeverințele de vechime in munca pentru recalculare. Exista posibilitatea in care anumiți romani sa nu poata obține aceste documente de la angajatorii care nu mai sunt in stare de funcționare. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu,…

- Se anunța a treia creștere a pensiilor pentru pensionarii din Romania. Simona Bucura Oprescu, Ministrul Muncii, a confirmat ca in fiecare an, incepand cu luna ianuarie, pensionarii vor beneficia de majorari ale pensiilor. „Efectiv, ne bazam pe același mecanism care implica doi parametri: inflația plus…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vorbit la Realitatea Plus despre noua lege a pensiilor și ce avantaje garanteaza pentru romani. Printre temele dezbatute, ministrul a menționat și cum vor beneficia femeile care au copii de actualele masuri in ceea ce privește varsta de pensionare. „In cazul…

- Conform noilor prevederi ale legii pensiilor din Romania, lucratorii care au muncit pe salariul minim pe economie pe toata durata vieții lor vor beneficia de o majorare cu 80% a pensiilor. Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii , a afirmat ca in conformitate cu aceasta noua lege, un roman care a muncit…

- Ministurl Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat miercuri ca, pe noua lege a pensiilor, un roman care a muncit pe salariul minim pe economie, 35 de ani, va avea o crestere de peste 80% a pensiei, de la 1281 de lei, cat e indemnizatia minima sociala, undeva la 1900 de lei, datorita punctelor de stabilitate.…

- 1 martie aduce vești imbucuratoare: decalajele salariale intre barbați și femei sunt in scadere, iar numarul femeilor care acced in poziții de conducere este in creștere in Romania, conform datelor prezentate de Inspecția Muncii, o instituție subordonata Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale…