1,8 milioane de pensionari nu vor primi niciun ban în plus la majorare Aproximativ 1,8 milioane de pensionari din Romania nu vor beneficia de nicio majorare a pensiei in urma ajustarilor efectuate conform noii formule prevazute in legea pensiilor. Cu alte cuvinte, in septembrie 2024, aproape doua milioane de romani vor observa ca pensiile lor raman neschimbate. Aceasta situație se datoreaza modificarilor aduse formulei de calcul a pensiilor. Astfel, cei care au beneficiat de anumite avantaje inainte nu vor mai primi aceleași beneficii. De exemplu, barbații care s-au pensionat in ultimii 3-4 ani, incepand cu 2020, au avut un indice de corecție de 1,41. In consecința,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

