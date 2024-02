Stiri pe aceeasi tema

- A inceput procesul in care Romania este data in judecata de Pfizer. Compania farmaceutica acuza statul roman ca a comandat 28 de milioane de doze de ser anticovid pe care ulterior a refuzat sa le plateasca. Procesul intentat de compania Pfizer Romaniei se desfașoara la tribunalul din Bruxelles, iar…

- ”Guvernul Romaniei a aprobat ca Ministerul Finantelor sa reprezinte statul roman in acest litigiu commercial si in alte litigii. Din cate stiu, s-a finalizat procedura de alegere de selectie a companiei care sa reprezinte statul roman la Bruxelles, in acest proces, asa ca suntem pe drumul cel bun. Important…

- ”In perioada ianuarie – decembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 24,926 miliarde euro, pana la 168,812 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 121,162 miliarde euro la 31 decembrie 2023 (71,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 22,8% fata de 31 decembrie…

- Guvernul a abilitat Ministerul de Finanțe sa angajeze o firma de avocatura care sa reprezinte statul roman in procesul deschis de compania Pfizer, proces prin care compania farmaceutica cere Romaniei 564 de milioane de euro, in schimbul a 29 de milioane de doze de vaccin anti – Covid. Ședința din 1…

- Guvernul Romaniei se așteapta sa piarda procesul intentat de Gabriel Resources, la Tribunalul Bancii Mondiale, pentru proiectul aurifer ratat din Apuseni. Subiectul a fost abordat in ședința de Guvern de miercuri, 31 ianuarie 2024.

- Firma internaționala de avocatura CMS a asistat L&C Properties, parte a M Core, unul dintre cei mai mari deținatori de proprietați comerciale din Marea Britanie, care dispune de un portofoliu combinat de active evaluat la peste 6 miliarde de euro, cu privire la cea mai mare investiție a M Core pana…

- Comisia Europeana a aprobat acordarea a 33,9 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru sprijinirea Romaniei in urma daunelor extinse cauzate de incendiile si seceta din 2022. "Aceasta este solidaritatea UE in actiune! …Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este…

- Secretarul de Stat Alexandru Rogobete participa la Bruxelles la reuniunea Comisiei Europene pentru eHealth Network.Peste 400 de milioane de euro sunt investite in digitalizarea sistemului de sanatate din Romania, prin PNRR și fonduri europene.In cadrul reuniunii eHealth au fost prezentate și dezbatute…