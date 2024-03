Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania castiga procesul privind Rosia Montana! Statul roman nu are de plata despagubiri de miliarde, ba chiar are de recuperat cheltuieli de judecata. Dupa noua ani de proces, acest dosar se inchide printr-o decizie definitiva si executorie”, a scris, vineri seara, pe Facebook, Nicolae Ciuca. Presedintele…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a comentat, vineri seara, verdictul in procesul Rosia Montana, referindu-se la faptul ca, dupa 9 ani de procese, Romania obtine o decizie definitiva si executorie. „Romania castiga procesul privind Rosia Montana! Statul roman nu are de plata despagubiri de miliarde,…

- Potrivit ICSID - Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții, Romania nu trebuie sa plateasca despagubiri, ci, dimpotriva, canadienii trebuie sa achite țarii noastre cheltuieli de judecata in valoare de circa 2 milioa

- Instanta arbitrala internationala s-a pronuntat, vineri, in cazul Rosia Montana. Companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) solicitau despagubiri in valoare de minim 6,7 miliarde de dolari in dosarul deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia Montana.…

- Tribunalul de arbitraj al Bancii Mondiale va anunta, astazi, o decizie in procesul intentat Romaniei de compania Gabriel Resources, legat de investitia de la Rosia Montana. Ministrul Finantelor, Marcel Bolos spune ca despagubirile pe care Romania risca sa le plateasca ar putea fi cuprinse intre un miliard…

- ”Este un proces si o suma vehiculata care iti provoaca fiori. Noi am analizat cu atentie cuantumul cheltuielilor care s-au efectuat deja la Rosia Montana si orice decizie de acest fel este una care pune presiune pe bugetul de stat. Calculele asa arata: ca s-au efectuat cheltuieli care sunt aproximativ…

