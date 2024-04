Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in Capitala, Arhiepiscopia Bucurestilor organizeaza Pelerinajul de Florii, la care vor participa, pe langa ierarhi, preoti si monahi, si credinciosi mireni din Bucuresti si din judetul Ilfov.

- Trei persoane au fost arestate, alte cinci au fost plasate sub control judiciar, peste 850.000 de lei, bancnote de 500 de euro false, fonduri in criptomoneda reprezentand echivalentul a 700.000 de dolari americani si autoturisme, dintre care trei de lux, au fost indisponibilizate in urma a 40 de perchezitii…

- Traficul rutier este restrictionat duminica seara la intrarea in Capitala de pe autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti, din cauza unui accident in care au fost implicate cinci autoturisme, a anuntat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, evenimentul rutier…

- Urmarire ca in filme pe strazile din Magurele, dupa ce un șofer de 22 de ani drogat, baut și fara permis a incercat sa fuga de polițiști. Deși a incercat sa scape de oamenii legii, a fost prins la scurt timp dupa o cursa contracronometru.Și pe strazile din Ciorogarla a fost depistat un șofer drogat…

- Linia 5 de tramvai va functiona pe un traseu modificat, incepand de luni, iar transportul calatorilor din zonele unde nu vor mai circula tramvaiele va fi asigurat de linia naveta de autobuz 605, informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI), printr-un…