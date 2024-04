Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 27 Aprilie, in ajunul Floriilor, Arhiepiscopia Bucureștilor organizeaza Pelerinajul de Florii, un eveniment religios-misionar ce va aduna ierarhi, preoți, monahi și credincioși din Capitala și județul Ilfov.Pelerinajul va incepe la Manastirea Radu Voda (ora 16.

- Cristian Popescu Piedone, principalul candidat la Primaria Capitalei, promite ca va avea grija de București și de toți cetațenii pe care politicienii ii „batjocoresc fara mila!” „Turbați dupa caftan, v-ați pierdut infațișarea de oameni! Ați uitat de oamenii nedreptațiți și mințiți de Nicușor Dan și…

- Apar marturii ingrozitoare din Spitalul Pantelimon. Aparținatorii persoanelor decedate in condiții suspecte au inceput sa vorbeasca și sa povesteasca calvarul pe care l-au trait in spitalul din Capitala. Din ce in ce mai multe marturii vin de la romanii care incep sa se stranga in fața spitalului Sfantul…

- Piața imobiliara din București a fost zguduita de un fenomen surprinzator in acest an, intr-o perioada in care mulți se așteptau la o stabilizare sau chiar la o scadere a prețurilor locuințelor. Un cartier aparent obișnuit din Capitala a devenit subit punctul fierbinte al tranzacțiilor imobiliare, inregistrand…

- APADOR-CH, una dintre cele mai cunoscute organizații pentru drepturile omului, a emis un raport in care a fost analizata justiția din Romania, iar concluziile sunt unele cel puțin ingrijoratoare. Raportul APADOR-CH vorbește despre practicile procurorilor din Romania, care țin dosarele de corupție la…

- „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni de corupție și fals, savarșite in perioada 2020 - prezent, de catre funcționari publici in legatura cu exercitarea…