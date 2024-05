Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de furtuna pentru 23 de judete, pana miercuri dupa-amiaza Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru 23 de judete, valabila pana miercuri dupa-amiaza, si o informare pentru toata tara, valabila pana joi seara.…

- 19 județe din sud-estul, centrul și nordul țarii se vor afla sub portocaliu de vant puternic, cu rafale care vor depași și 120 km/h in zonele montane, de marți dimineața pana la ora 18:00, transmite Administrația Naționala de Meteorologie. Restul țarii se va afla sub cod galben de vant. *In afara zonelor…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis joi, 21 martie 2024, o alerta de vreme rea. Un cod galben de intensificari de vant și viscol a intrat in vigoare in primele ore ale zilei, vizand mai multe județe din țara. Ceața este, de asemenea, intensa, iar condițiile meteo favorizeaza apariția…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineața, 20 martie 2024, o avertizare meteo – cod galben de ceața. Alerta este valabila pana la ora 09:00, in 8 județe din Romania. Ce informații se știu pana la acest moment. ANM anunța cod galben de ceața in 8 județe In zona : Județul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța „intensificari puternice ale vantului care vor depași la rafala 120-130 km/h”. Alerta vizeaza zonele montane cu altitudinea de peste 1.800 de metri din județele Caras-Severin și Hunedoara. Codul portocaliu este valabil…

- Aministrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare cod galben de vant in Banat, sudul Crișanei și in Carpații Meridionali. In vigoare este și o informare de ploi in jumatatea de sud a țarii. De luni, 11 martie, de la ora 10, pana marți, 12 martie, la ora 05.00, vantul va avea intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat un Cod galben de ploi și vijelii care va afecta miercuri seara regiuni din județele Arad, Hunedoara și Timiș, avertizare urmata de un cod galben de inundații. Astfel, meteorologii au transmis ca sunt prognozate averse și descarcari electrice, iar prin…

- Ninsorile și viscolul revin in Romania! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu și galben de vreme severa in toata țara. Temperaturile vor scadea drastic, iar mai multe zone ale țarii se vor umple de zapada. Mwteorologii au revenit cu vești bune pentru iubitorii de iarna!