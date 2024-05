Care sunt și unde se află cele mai scumpe restaurante cu stele Michelin Multe dintre cele mai scumpe restaurante cu stele Michelin din intreaga lume se afla in Europa. De la lansarea sa in urma cu 124 de ani in Franța, Ghidul Michelin a ramas cel mai prestigios sistem de clasificare a restaurantelor din lume. Incepand cu 2024, acesta cuprinde peste 3.500 de restaurante din peste 40 de țari […] The post Care sunt și unde se afla cele mai scumpe restaurante cu stele Michelin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

