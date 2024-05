Stiri pe aceeasi tema

- „Centralul” polonez Szymon Marciniak a avut de luat o decizie majora in minutul 71 al meciului Real Madrid - Bayern Munchen, returul semifinalei Ligii Campionilor. Nemții conduceau cu 1-0 in acel moment, dupa 2-2 in tur. Tuchel a transformat ghinionul accidentarii lui Gnabry intr-o oportunitate de calificare.…

- Borussia Dortmund – PSG 1-0 a fost transmis in format LIVE TEXT pe AS.ro. Dupa remiza din prima semifinala, dintre Bayern Munchen si Real Madrid, incheiata 2-2, partida de pe Westfalenstadion a fost si ea spectaculoasa. Starul lui PSG, Kylian Mbappe, nu s-a lipit la gol. El a avut o bara in a doua repriza.…

- Mutarea de geniu facuta de Thomas Tuchel in repriza a doua a meciului Bayern – Real Madrid, din mansa tur a semifinalelor UEFA Champions League. Antrenorul bavarezilor a reusit sa il puna in mare diicultate pe Carlo Ancelotti si a luat o decizie extrem de inspirata. Toni Kroos a reusit o pasa de geniu…

- Imaginile care au starnit controverse uriase in derby-ul Real Madrid – Barcelona, din etapa a 32-a din La Liga, au fost surprinse in prima repriza de pe Santiago Bernabeu. Lamine Yamal a fost aproape sa inscrie un gol spectaculos, dar Adrii Lunin a avut un reflex salvator. Goalkeeperul lui Carlo Ancelotti…

- Mijlocasul german Toni Kroos isi va prelungi contractul cu Real Madrid pentru inca un sezon. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, mijlocasul in varsta de 34 de ani ar urma sa isi prelungeasca acordul pana in iunie 2025.Internationalul german (108 selectii, 17 goluri) s-a alaturat Realului…

- Cum a ajuns Kylian Mbappe in mijlocul unui scandal intre Real Madrid și naționala Franței. Superstarul este in centrul unei noi controverse, generate de aceasta data de oficialii de pe Bernabeu. Clubul spaniol Real Madrid a trimis o scrisoare Federatiei Franceze de Fotbal (FFF) pentru a o avertiza ca…

- Real Madrid, liderul din La Liga, a scos doar un egal pe terenul concitadinei Rayo Vallecano, 1-1, in etapa cu numarul 25 din campionatul de fotbal al Spaniei. Madrilenii au deschis scorul in minutul 3, prin Joselu. Cu Andrei Rațiu ramas pe banca de rezerve, Rayo a egalat din penalty, in minutul 27,…

- Echipa spaniola Rayo Vallecano a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Real Madrid, intr-un meci din etapa a 25-a din La Liga, potrivit news.ro Elevii lui Carlo Ancelotti au inceput meciul cu un gol marcat in minutul 3, de Joselu, din pasa lui Federico Valverde.…