Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula, președintele USR, reacționeaza vehement dupa ce Romania a caștigat procesul arbitral impotriva Gabriel Resources, in cazul Roșia Montana. Drula acuza PSD și PNL ca au propagat o falsa isterie privind iminența unei infrangeri la ICSID, pentru ca ar fi urmarit caștiguri la bursa. Liderul…

- Decizie in procesul pentru Roșia Montana. ZERO DESPAGUBIRI pentru Gabriel Resources. Decizia este definitiva și executorie Decizie in procesul dintre Romania și Gabriel Resources. Statul roman nu va plati nici o despagubire companiei canadiene. Aceste este verdictul comunicat vineri seara Guvernului…

- In linii mari, exista doua variante: una in care țara noastra ar fi nevoita sa plateasca despagubiri și alta in care ar fi obligata sa permita reluarea exploatarii de aur. Intre un miliard și 6,7 miliarde de euro ar putea plati Romania drept despagubiri in cazul Roșia Montana , a afirmat ministrulul…

- Tribunalul de arbitraj al Bancii Mondiale va anunta, astazi, o decizie in procesul intentat Romaniei de compania Gabriel Resources, legat de investitia de la Rosia Montana. Ministrul Finantelor, Marcel Bolos spune ca despagubirile pe care Romania risca sa le plateasca ar putea fi cuprinse intre un miliard…

- Romania va afla vineri, 8 martie, decizia in cazul Roșia Montana, in procesul intentat de Gabriel Resources, a anunțat joi Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, informeaza Digi24. In urma cu doua saptamani, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, anunța ca valoarea totala actualizata a despagubirilor…

- Guvernul Romaniei se așteapta sa piarda procesul intentat de Gabriel Resources, la Tribunalul Bancii Mondiale, pentru proiectul aurifer ratat din Apuseni. Subiectul a fost abordat in ședința de Guvern de miercuri, 31 ianuarie 2024.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, intrebat despre procesul pe care Romania l-ar putea pierde cu compania Gabriel Resources pentru Roșia Montana, ca e „convins” ca Guvernul „și-a luat masurile de precauție”. Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro ca subiectul a fost discutat miercuri…

- Romania ar putea pierde procesul pentru Roșia Montana. Varianta unor despagubiri de 2 miliarde de dolari, discutata in Guvern Romania ar putea pierde procesul pentru Roșia Montana, intentat de Gabriel Resources pentru proiectul aurifer ratat din Apuseni. Subiectul a fost abordat in ședința de Guvern…