Topul şi costul destinaţiilor turistice de Paşte. Faţă de anul trecut, preţurile au crescut In curand, romanii ortodocși se pregatesc sa sarbatoreasca Paștele, iar mulți dintre aceștia iși doresc sa-și petreaca Sarbatorile Pascale in diferite destinații turistice din Romania. Jurnaliștii de la HotNews au realizat o investigație rapida asupra prețurilor pentru cele trei zile de sarbatoare și au constatat ca acestea au inregistrat o creștere de 15% fața de anul precedent. Pentru un sejur de trei nopți intr-o pensiune din Transilvania, costul se situeaza in jurul sumei de 1950 de lei, acesta acoperind cazarea, accesul la spațiul de relaxare și toate mesele incluse. In Maramureș, exista… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se vor primi pensiile inainte de Paște! Guvernul va discuta, in ședința de astazi, hotararea privind plata pensiilor inainte de Paște. Circa 2,4 milioane de pensii vor fi platite prin cont bancar și tot atatea prin poșta. Ministerul Muncii avea probleme in a plati mai devreme pensiile pe card, din cauza…

- Vacanța de Paște se apropie cu pași repezi, iar romanii vor avea parte anul acesta de acea „punte” intre zile, ceea ce insemna ca vor avea mai mult timp liber. Destinațiile turistice sunt multe și frumoase, dar care este cel mai apreciat loc? Delta Dunarii, locul perfect pentru vacanța de Paște 1 Mai…

- Anul acesta 1 Mai si Paștele, doua sarbatori preferate de turiștii romani pentru vacanțe in Romania, formeaza o punte, ceea ce va spori apetitul pentru calatorii, distracție și voie buna. Reducerile „Inscrieri Timpurii” lansate inca din toamna anului trecut și voucherele de vacanța au convins turiștii…

- Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a facut recent o declarație incredibila, pentru site-ul de investigatii Follow the Money despre fondurile europene rulate in Delta Dunarii, care ar putea arunca in aer clasa politica de la noi. Laura Codruța Kovesi a spus ca in 2023 Parchetul European…

- O calatorie regeneratoare in inima Deltei Dunarii, unde frumusețea naturala și tradițiile locale imbogațesc sufletul și reconecteaza spiritul cu natura. The post DESTINAȚII TURISTICE IN ROMANIA Delta Dunarii: O destinație de vis pentru iubitorii de natura și aventura first appeared on Informatia Zilei…

- Meteorologii aun prelungit informarea de precipitatii si intensificari ale vantului, pana miercuri dimineata. In unele zonele cantitatile vor fi insemnate, iar la munte va ninge. A fost emis cod portocaliu de ninsori in zonele montane din judetele Hunedoara, Alba si Sibiu. Potrivit ANM, in intervalul…

- Razboi Rusia-Ucraina. Vladimir Putin sustine ca va ataca o tara membra NATO, doar daca ataca Rusia. Afirmatia vine in interviul istoric pe care l-a acordat jurnalistului american Tucker Carlson. Presedintele rus a mentionat de doua ori Romania, insa refuza sa comenteze pretentiile teritoriale pe care…

- Vacantele mici si dese… sunt preferatele romanilor in acest an. Romanii vor in city-breakuri, dar ar merge parca si in sejururi in destinatii insorite, asa ca pun bani deoparte si cauta ponturi de vacante ieftine. Iata unde mergem in 2024… de toti bani! Articolul Topul city-break-urilor preferate de…