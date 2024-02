Mugur Isărescu mai rămâne la șefia BNR? ”Să mă uit la buletin” Mugur Isarescu mai ramane la șefia BNR? Parlamentul hotaraste cine va fi viitorul guvernator al Bancii Nationale a Romaniei , nu depinde de noi, a raspuns, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intrebat daca a luat in considerare un nou mandat. ”Noi nu putem sa luam nicio decizie. Parlamentul hotaraste, partidele politice, asa cum spune legea. Noi trebuie sa ne facem aici datoria pana in ultimul moment si sa dam consiliului urmator o situatie stapanita….Nu, nu poate intr-adevar (sa fie fortat – n. r.) si nu poate sa forteze pe nimeni intr-adevar, dar asa cum s-a intamplat pana acum au loc discutii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

