Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, Balenciaga a surprins lumea modei cu lansarea genților de lux in forma de saci de gunoi menajer, iar acum, un alt accesoriu scump a devenit viral, sub forma altui obiect care ajunge de obicei la gunoi. Casa de moda continua sa șocheze cu noua sa linie de produse, aducand pe piața genți…

- Temperaturile globale au atins un nou maxim istoric in martie 2024, marcand al zecelea record lunar consecutiv. Creșterea alarmanta a temperaturilor a starnit ingrijorarea experților climatici, care se tem ca incalzirea globala ar putea accelera.

- Chance Perdomo a murit. Informația a fost confirmata sambata, 30 martie 2024, de agentul de publicitate al tanarului actor, in varsta de doar 27 de ani, pe care probabil il cunoști de pe platforma de streaming Netflix. Ce informații sunt disponibile pana la momentul redactarii acestui material. Foto…

- Temperaturile scazute, umiditatea crescuta și lipsa soarelui dau batai de cap legumicultorilor. In solariile celui mai mare bazin legumicol din țara, Matca, sunt plantate deja rasadurile de rosii, castraveti si ardei, astfel ca plantele au mare nevoie de caldura

- Catalin Zmarandescu rupe tacerea și dezvaluie ce s-a intamplat in culisele emisiunii „Survivor All Stars”. El a fost eliminat saptamana trecuta din concurs, dupa un duel cu Zanni. Printre Faimoșii de la „Survivor All Stars” s-a numarat și Catalin Zmarandescu. A rezistat nenumaratelor dueluri cu Razboinicii,…

- Conform informațiilor de ultima ora, este doliu in lumea sportului. Deținatorul recordului mondial la maraton masculin, kenyanul Kelvin Kiptum, in varsta de 24 de ani, a fost ucis alaturi de antrenorul sau, Gervais Hakizimana din Rwanda.

- Lumea a inregistrat o perioada de 12 luni in care a fost depașita limita de incalzire de 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial, anunța Serviciului Copernicus al UE privind schimbarile climatice, relateaza BBC și Reuters.In perioada februarie 2023 - ianuarie 2024, incalzirea a atins 1,52 grade…

- ANM anunța prognoza meteo pentru urmatoarele zilei. Conform alertei specialiștilor, vremea din Romania se schimba. Daca in unele zone se incalzește, in alte va fi ger. Practic, vor fi mai multe anotimpuri simultan, anunța Romania TV.Prognoza meteoVINERIȚARA Cerul va fi temporar noros, iar…