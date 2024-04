Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii au deschis scorul in minutul 26, cand Miculescu a primit in careu, de la Olaru, si a inscris. Grameni l-a blocat pe Olaru in ultimul moment la faza din minutul 62, pentru ca, in minutul 77, Olaru sa scape singur cu Buzbuchi, insa portarul oaspetilor a reusit sa devieze balonul pe langa…

- FCSB e noua campioana a Romaniei, dupa 2-1 cu Farul, in etapa #7 din play-off. Pe rețelele de socializare, formația patronata de Gigi Becali s-a laudat ca este titlul cu numarul 27 din palmares. In toate postarile de pe rețelele de socializare, FCSB s-a laudat cu titlul numarul 27. Noua campioana a…

- Farul - Rapid 3-1. Gica Hagi, managerul constanțenilor, a comentat victoria clara echipei lui impotriva giuleștenilor. Hagi a anunțat ca vrea sa il pastreze pe Louis Munteanu și anul viitor. Și a declarat ca poate da 400.000 de euro pe el, cat e dispusa FCSB sa le ofere celor de la Fiorentina. Gica…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta a castigat si al doilea meci al finalei Ligii Nationale, pe care o duce cu FCC Baschet UAV Arad, iar echipa de pe litoral conduce cu 2 0 dupa primele doua partide ale intalnirii, jucate la Constanta. Fetele antrenate de Alexandru Olteanu, Alina Serban si Volha…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanța continua lupta pentru titlu in Liga Naționala. Dupa victoria la limita obținuta pe teren propriu, 62-61, in primul meci al semifinalei play-off cu CSM Targoviște, echipa constanteana merge in fief-ul adversarei, una dintre echipele de tradiție ale baschetului…

- Ciprian Marica, acționar la Farul, crede ca lupta la titlu din Superliga este ca și incheiata, dupa victoria obținuta de FCSB in fața echipei lui Gica Hagi, scor 1-0. Fostul internațional considera ca FCSB nu are cel mai consistent joc din campionat, doar jucatori cu mare calitate, mai ales in atac.…

- Oarecum previzibil, FCSB s-a impus, in deplasare, cu 1-0 in fața echipei lui Gica Hagi și a mai facut un pas spre titlul de campioana. The post FCSB FCSB a luat 3 puncte de la Farul și s-a apropiat de titlul de campioana first appeared on Informatia Zilei .

- Marilena, soția lui Gica Hagi, a fost prezenta in tribunele Arenei Naționale, la meciul dintre FCSB și Farul. Gica Hagi a implinit luni varsta de 59 de ani și a fost aplaudat de toți spectatorii prezenți pe Arena Naționala. „Regele” a avut parte de susținatori speciali in loja. Soția Marilena s-a deplasat…