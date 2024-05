Stiri pe aceeasi tema

- Lupte grele la Avdiivka - Forțele ucrainene au respins 131 de atacuri ale rușilor in ultimele 24 de ore. 55 din acestea au avut loc pe frontul de la Avdiivka, a anunțat luni dimineața Statul Major al armatei ucrainene. Rușii au lansat o racheta și 82 de atacuri aeriene. Aviația ucraineana a atacat 13…

- Rușii iși intensifica atacurile la Avdiivka și Bahmut, a anunțat Statul Major ucrainean. In total, 104 lupte s-au dat pe linia frontului in ultimele 24 de ore. Trupele ruse au lansat 13 rachete și 56 de lovituri aeriene. 110 localitați din regiunile Cernigau, Sumi, Harkov, Lugansk, Donețk, Zaporojie,…

- Forțele rusești iși folosesc capacitatea de a lansa lovituri aeriene impotriva pozițiilor avansate ucrainene pentru a caștiga incet, dar sigur, teren pe campul de lupta. Potrivit experților militari, Moscova a folosit masiv bombe aeriene care au dus in final la capturarea localitații Avdiivka și se…

- Trupele ruse au atacat in șase sectoare ale frontului in ultimele 24 de ore, fiind mai active in Novopavlivka și Bahmut și folosind aviația pentru a sprijini atacurile in trei zone de operațiuni, a anunțat marți dimineața Statul Major ucrainean. 56 de lupte s-au dat in intervalul menționat. Rușii au…

- Trupele ruse continua sa exercite presiune pe linia de contact a frontului, in special in sectoarele Novopavlivka, Avdiivka și Bahmut. In ultimele 24 de ore au lansat șapte rachete și 70 de lovituri aeriene și au tras de 110 ori asupra pozițiilor ucrainene, a anunțat marți dimineața Statul Major ucrainean.…

- Trupele ruse incearca, dupa ce au ocupat orasul Avdiivka, sa inainteze catre alte redute ale armatei ucrainene si isi intensifica actiunile ofensive in regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, in timp ce trupele ucrainene se simt coplesite de armata rusa mai numeroasa si mai bine echipata, consemneaza…

- UPDATE 7:00Intr-o postare pe Facebook, sambata, Sirski a afirmat ca a actionat pentru „a apara viata si sanatatea militarilor”, pentru a stabiliza situatia si a muta trupele catre linii de aparare mai favorabile.„Soldatii nostri si-au indeplinit cu demnitate datoria militara, au facut tot posibilul…

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…