- Club Brugge - Fiorentina, meci contand pentru mansa a doua a semifinalelor din Conference League, este programat, miercuri, 8 mai, de la ora 19:45, pe Jan Breydel Stadion, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- Olympiacos Pireu a furnizat surpriza zilei de joi in competițiile UEFA, formația din Grecia impunandu-se cu 4-2 in fața echipei Aston Villa, la Birmingham, in manșa tur a semifinalelor Conference League. Tot joi, Fiorentina a caștigat in prelungiri meciul cu Club Brugge, scor 3-2.

- Rezultatele inregistrate joi seara, in prima manșa a semifinalelor din Conference League: Aston Villa – Olympiakos Pireu 2-4Au marcat: Watkins (’45+1), Diaby (’52) / El Kaabi (’16, ’29, ’56), Hezze (’67). Fiorentina – Club Brugge 3-2Au marcat: Sottil (’5), Belotti (’37), Nzola (’90+1) / Vanaken (’17),…

- Astazi are loc turul semifinalelor Conference League. Aston Villa – Olympiacos și Fiorentina – Club Brugge sunt cele doua meciuri. Ambele se joaca de la ora 22:00 și vor fi liveTEXT pe GSP.ro. Returul are loc pe 9 mai Conference League, a treia competiție intercluburi, a ajuns aproape de final. Doar…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, a ratat calificarea in semifinalele Conference League, dupa ce a fost invinsa de pe teren propriu cu 2-0 de FC Bruges. In penultimul act al celei de-a treia competiții europeane s-au mai calificat Fiorentina, Aston Villa si Olympiakos Pireu.…

- Azi are loc returul sferturilor Conference League. Fiorentina – Plzen și Lille – Aston Villa se joaca de la 19:45, in timp ce Fenerbahce – Olympiacos și PAOK – Club Brugge incep la 22:00. Toate vor fi liveTEXT pe GSP.ro. PAOK Salonic, trupa lui Razvan Lucescu, are o misiune dificila. A pierdut in tur,…

- Rezultatele meciurilor de joi, de la orele 19.45, respectiv 22.00, din turul sferturilor din Conference League : Olympiakos – Fenerbahce 3-2Plzen – Fiorentina 0-0Aston Villa – Lille 2-1Club Brugge – Paok 1-0 Partidele retur vor avea loc joia viitoare. Citește și: Europa League / Rezultatele meciurilor…

- Tragerea la sorți a sferturilor Conference League are loc de la ora 15:00, liveTEXT pe GSP.ro și transmisa pe UEFA.com. Echipele calificate in sferturile Conference League: Viktoria Plzen, Aston Villa, Club Brugge, Fenerbahce, PAOK, Lille, Fiorentina, Olympiacos. Tragerea la sorți a sferturilor Conference…