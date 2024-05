VIDEO. Intervenție de urgență la Constanța. Un copil de 9 ani a căzut într-o fântână adâncă de 19 metri Pompierii intervin de urgența, luni dupa-amiaza, in localitatea Mireasa din județul Constanța, unde un copil de 9 ani a cazut intr-o fantana de 19 metri adancime. Potrivit primelor informații, copilul comunica cu salvatorii. „Misiune contracronometru a pompierilor constanțeni pentru salvarea unui copilul cazut intr-o fantana cu adancimea de aproximativ 19 m, in localitatea Mireasa. La […] The post VIDEO. Intervenție de urgența la Constanța. Un copil de 9 ani a cazut intr-o fantana adanca de 19 metri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Accident s-a produs in localitatea Mireasa, iar la fața locului au intervenit 2 mașini de descarcerare, un echipaj SMURD. Intervenția este in dinamica, se lucreaza pentru extragere, la aceste momente copilul este conștient, potrivit ISU Dobrogea.Pompierii comunica cu baiatul, iar in puțul cu diametrul…

