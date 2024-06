Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic s-a produs miercuri dimineața, transmite Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului pe site-ul sau. Magnitudinea seismului a fost de 5, 7 grade pe scara Richter. „In ziua de 22 Mai 2024, la ora 08:49:14 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MINAHASA,…

- Cutremur de proporții, chiar in apropierea țarii noastre. Specialiștii au anunțat ca a fost inregistrat un nou seism chiar in aceasta noapte, cu o magnitudine destul de mare fața de ultimele inregistrate. Anunțul a fost facut chiar de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

- Un cutremur de magnitudinea 6,1 a avut loc sambata dimineata (ora locala) in Taiwan, anunta Agentia meteorologica taiwaneza, fara sa declanseze o alerta de tsunami pe insula, care a fost zguduita luni si marti de numeroase seisme, relateaza AFP, transmite digi24.ro .

- Un nou cutremur in Romania, duminica, 14 aprilie 2024. Primele informații despre seismul din județul Vrancea au fost transmise de specialiștii de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Ce magnitudine a avut și unde a fost resimțit. Un nou cutremur in Romania Un nou…

- Seismul s-a produs miercuri dimineața la prima ora și a fost urmat de numeroase replici. Potrivit experților, acesta este cel mai puternic cutremur de pamant cunoscut de insula in ultimii 25 de ani, ajungand, potrivit Agenției meteorologice japoneze, la o magnitudine de 7,5 grade pe scara Richter. Cel…

- Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs astazi in Taiwan, cel mai puternic cutremur care a lovit aceasta insula asiatica in ultimii 25 de ani; patru persoane si-au pierdut viata, alte cateva zeci au fost ranite si o alerta de tsunami a fost emisa pentru sudul Japoniei si Filipine, ridicata insa ulterior.Guvernul…

- Dupa cutremurul produs in Romania, sambata dimineața, a fost inregistrat un nou seism, mult mai puternic, in urma cu puțin timp. de aceasta data, nu a avut loc in țara noastra. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a transmis ca, in ziua de 23 martie 2024, la ora 15:20:31…

- Vineri dimineața, 22 martie 2024, a avut loc un nou cutremur. La ora 07:20, ora locala a Romaniei, s-a produs un seism cu magnitudinea de 4.4, la adancimea de 10.0 km, in Grecia-Albania. Cutremur puternic in Grecia Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter, a avut loc, vineri…