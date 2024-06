Ce flori plantezi în iunie dacă vrei să-ți transformi grădina într-un loc de vis Cele mai populare flori care se planteaza in iunie sunt: galbenelele, garofițele, lavanda, gura leului, margaretele, carciumaresele, petuniile, craițele și ochiul boului.Unele dintre aceste plante au și efectul de a indeparta insectele daunatoare, motiv pentru care pot fi sadite in gradina, printre legume și fructe, pentru a le proteja de paraziți.Tot in luna iunie ne putem ocupa mai serios și de gazon. Acesta poate fi tuns saptamanal sau chiar mai des, deoarece temperaturile crescute fac iarba sa creasca foarte repede. In ceea ce privește irigarea, aceasta se face dimineața sau seara. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

