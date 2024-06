Nicolae Ciucă: Să se rupă coaliţia şi să nu avem o guvernare stabilă ar fi cea mai mare greşeală Presedintele PNL a declarat despre atacurile din campanie dintre PSD si PNL ca ”iesirile din firesc, din normalitate, partea de campanie normala, s-au produs puctual”. ”Pot sa va spun ca peste tot unde am fost in tara nu am avut acele momente (..) care erau cu tot felul de jigniri. A fost o campanie in limite de normalitate”, a aratat presedintele PNL despre relatia cu PSD in campania pentru europarlamentare si locale, potrivit news.ro.”Sincer, eu consider ca, asa cum s-au derulat lucrurile pana in momentul de fata, putem sa spunem ca incepem sa ne asezam, sa discutam in campanie si sa avem discutii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

