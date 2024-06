Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina in aceasta seara la un incendiu produs intr-un apartament al unui bloc din Sangeorz-Bai. Locatarii au fost evacuați și din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. In aceasta seara, pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit…

- Un nou atac furibund al rușilor la Odesa soldat cu cel puțin 14 raniți. O racheta balistica a lovit un depozit al unui serviciu de curierat și a provocat un incendiu uriaș. Imaginile difuzate de martori și de pompieri arata distrugeri uriașe. Orașul port la Marea Neagra, vital pentru exporturile ucrainene,…

- Un hotel din orașul ucrainean Nikolaev a fost lovit de o drona lansata de ruși. Cladirea a fost distrusa. Rușii susțin ca hotelul este folosit de mercenari. In urma atacului a izbucnit un incendiu. Guvernatorul ucrainean al regiunii susține ca nu sunt victime, potrivit Reuters. „Inamicul a atacat orașul…

- Fragmente ale unei drone au fost gasite in Republica Moldova pe teritoriul raionului inveciat cu regiunea Odesa din Ucraina, se anunta pe site-ul Poliției de Frontiera a Republicii Moldova, informeaza Rador Radio Romania.

- In cursul serii trecute, 20 martie a.c., Garda de Intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești a fost solicitata sa intervina in orașul Slanic Moldova, cartier Cireșoaia, in urma unui apel primit pe SNUAU 112 care anunța producerea unui incendiu ce se manifesta la nivelul mai multor construcții.…

- Autoritațile separatiste pro-ruse din regiunea separatista moldoveneasca Transnistria au declarat duminica ca o explozie la o unitate militara a fost probabil provocata de o drona lansata din Ucraina, scrie G4Media.ro. „Astazi a avut loc un incendiu pe teritoriul unei baze militare din Tiraspol in urma…

- O unitate militara din Transnistria a fost atacata de o drona-kamikaze, informeaza agenția rusa TASS, relateaza Rador Radio Romania. Din primele date se pare ca e vorba de o unitate militara din Tiraspol. Dupa presupusa lovitura a dronei un incedniu a izbucnit și ar fi fost auzita o explozie.Nu…

- Atacurile Ucrainei asupra Rusiei s-au intețit, in ultima perioada. Noaptea trecuta, o rafinarie din orașul rusesc Oryola fost lovita de drone ucrainene. Drone ucrainene au lovit rafinarii din Rusia! In urma unui astfel de atac, a izbucnit un incendiu de proporții in orașul Oryol, situat in vestul Rusiei,…