VIDEO. Minoră de 15 ani, spulberată de o mașină de poliție pe trecerea de pietoni. Autospeciala era în misiune O minora de 15 ani din Constanța a fost la un pas de tragedie, marți dupa-amiaza, dupa ce a fost fost spulberata pe trecerea de pietoni de o mașina de poliție aflata in misiune. Din primele informații, accidentul din județul de la malul marii a avut loc in jurul orei 13.30, pe Șoseaua Mangaliei. Fata […] The post VIDEO. Minora de 15 ani, spulberata de o mașina de poliție pe trecerea de pietoni. Autospeciala era in misiune appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

