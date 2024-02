Tânărul care a lovit șase copii pe trecerea de pietoni a fost condamnat la 13 ani și 10 luni de închisoare Tanarul care a condus beat și fara permis și a accidentat 6 copii pe o trecere de pietoni din Petroșani a fost condamnat, in prima instanța, la nici un an de la trimiterea in judecata, la 13 ani și 10 luni de inchisoare. Cand a comis accidentul, tanarul care avea atunci 19 ani a fugit […] The post Tanarul care a lovit șase copii pe trecerea de pietoni a fost condamnat la 13 ani și 10 luni de inchisoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Șoferul din Petroșani care in decembrie 2022 a intrat in plin intr-un grup de șase copii aflați pe trecerea de pietoni, provocand decesul unuia dintre aceștia, a primit o condamnare grea, de 13 ani și 10 luni de inchisoare.

