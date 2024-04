Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis de masa Elizabeta Samara a reușit sa obțina pentru a cincea oara in cariera titlul in Liga Campionilor europeni și pentru a treia oara consecutiv alaturi de echipa poloneza KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Echipa sa s-a impus in ambele manșe ale finalei cu Etival ASRTT din Franța.…

- Elizabeta Samara, legitimata la formația poloneza KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, a castigat vineri seara, 26 aprilie, Liga Campionilor europeni la tenis de masa, a relatat Agerpres.KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, cu Samara in echipa, s-a impus și in returul finalei cu Etival ASRTT (Franta), scor 3-1.…

- Jucatoarea romana de tenis de masa Elizabeta Samara a castiga pentru a cincea oara in cariera Liga Campionilor europeni si pentru a treia oara consecutiv cu formatia poloneza KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, care s-a impus in ambele manse ale finalei cu Etival ASRTT (Franta).

- Eliza Samara este la o partida distanța de a scrie o pagina de istorie in sportul romanesc. Ea si colegele sale de la formația KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg vor juca vineri returul finalei Ligii Campionilor, dupa 3-2 in tur. Eliza Samara se afla in fața unei performanțe unice: poate deveni prima sportiva…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens (39 WTA, favorita nr. 6) a castigat duminica turneul WTA 250 de la Rouen (Franta), dotat cu premii totale de 232.244 de euro, dupa ce a invins-o in finala pe poloneza Magda Linette (60 WTA) in trei seturi, 6-1, 2-6, 6-2.

- Jucatoarea romana de tenis Cristina Dinu a castigat titlul in proba de simplu a turneului ITF de la Antalya, dotat cu premii totale de 35.000 de dolari, dupa abandonul jucatoarei canadiene Carson Branstine, duminica, la scorul de 6-3, 3-0 in finala.

- Formatia feminina de tenis de masa CSM Constanta continua sa scrie istorie, calificandu se in semifinalele intrecerii continentale intercluburi ETTU Europe Cup Women La prima participa in competisie, formatia de pe litoral s a calificat in semifinale, dupa ce a eliminat in sferturi, cu o dubla victorie…

- Dupa un tur in care, la Constanta, echipa feminina de tenis de masa CSM Constanta a dominat formatia din Franta venita din Liga Campionilor , in sferturile de finala ale ETTU Europe Cup Women, castigand cu 3 2, fetele de pe litoral sustin returul pe terenul ALCL TT Grand Quevilly. Meciul se joaca astazi,…